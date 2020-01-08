تسنيم: صواريخ “قيام” كانت مزودة بأنظمة تشويش الرادارات ومزودة برؤوس حربية متعددة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 18:16

تسنيم: صواريخ “قيام” كانت مزودة بأنظمة تشويش الرادارات ومزودة برؤوس حربية متعددة

منذ 52 mins 8 January، 2020
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