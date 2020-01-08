تسنيم: المنظومات الدفاعية الأمريكية لم تتمكن من اسقاط الصواريخ وأحد أسباب ذلك سرعة صواريخ فاتح 313 العالية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 18:16

تسنيم: المنظومات الدفاعية الأمريكية لم تتمكن من اسقاط الصواريخ وأحد أسباب ذلك سرعة صواريخ فاتح 313 العالية

منذ 53 mins 8 January، 2020
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