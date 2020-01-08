بالصور.. لحظة اطلاق الصواريخ الايرانية باتجاه قاعدة عين الاسد الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 18:16

بالصور.. لحظة اطلاق الصواريخ الايرانية باتجاه قاعدة عين الاسد الاميركية

منذ 42 mins 8 January، 2020
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ايران - عربي وإقليمي

بالصور.. لحظة اطلاق الصواريخ الايرانية باتجاه قاعدة عين الاسد الاميركية

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المصدر: موقع المنار

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