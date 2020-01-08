بالصور.. لحظة اطلاق الصواريخ الايرانية باتجاه قاعدة عين الاسد الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 18:16
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السيد حسن نصرالله يتحدث باحتفال تكريمي للشهيد الفريق قاسم سليماني والقائد الجهادي أبو مهدي المهندس ورفاقهما
الاحتفال يقام بعد ظهر يوم الأحد 14:30 بالتوازي في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والنبطية وصور وبنت جبيل
الحرس الثوري: قوات الجو فضاء نفذت عملية ناجحة باسم الشهيد سليماني بإطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد غرب العراق
الحرس الثوري: نرصد 100 هدف لأميركا وحلفائها بالمنطقة وسنضربها بحال أي عدوان ولا نعتبر الكيان الصهيوني معزولاً عن أميركا
الإمام السيد علي الخامنئي: الرد العسكري شكل صفعة قوية للأميركيين لكن الرد الأساسي هو إنهاء وجودهم في المنطقة
الإمام الخامنئي: العدو هو أميركا والكيان الصهيوني والاستكبار العالمي ولا نعتبر بعض دول المنطقة عدوة إن لم تتعرض لإيران
الإمام الخامنئي: الشهيد سليماني استطاع مساعدة الفلسطينيين وساعد في إسقاط مخططات الأميركيين في العراق وسوريا ولبنان
الإمام الخامنئي: الأميركيون يريدون أن يخسر لبنان مقاومته لمصلحة كيان العدو لكن حزب الله يصبح أقوى وهو يد لبنان وعينه
الإمام الخامنئي: الشهيد أبو مهدي المهندس كان شجاعاً ونورانياً وقرار البرلمان العراقي حول القوات الأميركية كان صائباً
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: سيكون ردنا النهائي على اغتيال الشهيد سليماني طرد جميع القوات الأميركية من المنطقة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الخطوة العسكرية كانت صفعة واحدة والانتقام من أميركا هو إخراجها من المنطقة
وزير الدفاع الإيراني: الدرس الذي لقناه للأميركيين لن ينسوه على مر التاريخ والضربة التالية مرهونة بردهم على الأولى
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أي عدوان أميركي جديد سيواجه برد أقوى وساحق وعلى مساحة أكبر
البنتاغون: أكثر من 12 صاروخاً أطلقت على قاعدتي عين الأسد وأربيل ونحن بصدد تقييم الأضرار
قيادة العمليات المشتركة العراقية: سقوط 22 صاروخاً في العراق 17 منها على قاعدة عين الأسد الجوية و5 على مدينة أربيل
الحكومة العراقية: أبلغتنا إيران بالرد على اغتيال الشهيد سليماني وبأن الضربة ستقتصر على القواعد الأميركية
الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: رد إيران الأولي حصل والآن وقت الرد العراقي ولن يكون أقل من الرد الإيراني
حركة النجباء للجنود الأميركيين: لا تغمضوا أعينكم فثأر الشهيد أبو مهدي المهندس قادم وبأياد عراقية حتى خروج آخر جندي منكم
الرئيسان الروسي والتركي حول أوضاع المنطقة: نلتزم نزع فتيل التوتر وندعو جميع الاطراف لضبط النفس واعتماد الديبلوماسية
سانا: قوات الاحتلال الأميركي تخلي قاعدتها في خراب الجير بريف الحسكة ونحو 40 شاحنة غادرتها تمهيداً للانسحاب من العراق
سانا: 50 شاحنة أميركية تحمل معدات عسكرية ولوجستية غادرت قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة تمهيداً للانسحاب إلى العراق
الخارجية السورية: نؤكّد على حق إيران في الدفاع عن نفسها بوجه التهديدات الأميركية ونحمّل واشنطن مسؤولية التداعيات
السيد عبد الملك الحوثي: أمريكا تخطت كل الحدود في عملية الاغتيال وإيران هي الدولة الوحيدة التي تتصدى للهجمة الأمريكية
السيد الحوثي للنظام السعودي: مشكلتنا معك أنك بدأت عدوانك علينا ونتمنى أن تستوعبوا والنظام الاماراتي الدرس من التطورات
عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي: ما أعلنه الإيرانيون من استمرار الرد من أهم موجبات الردع
القوات المسلحة اليمنية: نؤكّد أننا في موقف واحد مع كل أحرار أمتنا ضد التواجد الأميركي في المنطقة
الحكومة الكويتية تنفي نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان وتقول إن حساب وكالة الأنباء الكويتية على تويتر تعرض لاختراق
رويترز: الجهة المشغلة للناقلات الحكومة السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز
الرئيس ميشال عون: الخروقات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان تهدد الاستقرار القائم في الجنوب وعلى طول الحدود
الرئيس نبيه بري في الأربعاء النيابي: العدوان على العراق شكّل تصعيداً خطيراً سيغير ملامح الصراع ويقطع كل الخطوط الحمراء
الرئيس بري: المرحلة تستدعي حكومة لم شمل وطني تقدم مصلحة لبنان وسأحدد جلسة لإقرار موازنة 2020 قبل نهاية الشهر
وحدات من الجيش السوري تحبط هجوماً للمجموعات الإرهابية على محور بلدتي سمكة وبرسا بريف إدلب الجنوبي الشرقي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعين لجنة خبراء لكتابة مسودة دستور جديد للبلاد
السفارة الأوكرانية في إيران: عطل فني في المحرك تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران ومقتل ركابها وطاقمها
الصومال: 4 قتلى في تفجير بسيارة مفخخة قرب البرلمان في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب
بالصور.. لحظة اطلاق الصواريخ الايرانية باتجاه قاعدة عين الاسد الاميركية
منذ 42 mins
8 January، 2020
ايران
-
عربي وإقليمي
بالصور.. لحظة اطلاق الصواريخ الايرانية باتجاه قاعدة عين الاسد الاميركية
المصدر:
موقع المنار
الرد الايراني
عين الاسد
قاسم سليماني
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