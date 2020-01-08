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January 8 2020 - 18:16

المجلس الأوروبي: مذكرة التفاهم بين طرابلس وأنقرة تتنافى مع قانون البحار

منذ 53 mins 8 January، 2020
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الاتحاد الاوروبي

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن مذكرة تقاسم النفوذ الموقعة بين أنقرة وطرابلس لا تتسق مع القانون الدولي للبحار، معربا عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في ليبيا.

وشدد ميشال عقب لقائه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أن “بروكسل ستكثف من جهودها للتوصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة”.

وذكر بيان للمجلس، أن “ميشال أعرب للسراج عن موقف الاتحاد الأوروبي من مذكرة التفاهم، التي تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتسق مع قانون البحار الدولي وسينتج عنها عواقب قانونية”.

وأضاف البيان، أن “ميشال عبّر عن مخاوفه من التصعيد العسكري المقلق في ليبيا مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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