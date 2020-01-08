السيد الحوثي: أراد الأمريكيون تثبيت معادلة التجزئة للمعركة، وهذه أخطر المعادلات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 16:46

السيد الحوثي: أراد الأمريكيون تثبيت معادلة التجزئة للمعركة، وهذه أخطر المعادلات

منذ 29 mins 8 January، 2020
أخبار موقع المنار

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