“لقاء الاحزاب” عزى بالشهداء: الرد لن ينتهي إلا بإخراج الأميركيين من المنطقة

زار وفد من “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” الاربعاء السفارة العراقية في بيروت معزيا ومباركا باستشهاد الشهيد القائد الحاج ابو مهدي المهندس والحاج القائد قاسم سليماني.

وأكد الوفد في بيان له بعد اللقاء أن “دماء الشهداء القادة سيكون باعثا لنهضة العراق عزيزا مستقلا وسيدا، لكي يستعيد دوره في صنع مستقبل الأمة”.

كمت تحدث باسم الوفد الدكتور علي ضاهر ان “العظماء لا يموتون، خاصة إذا كانوا بحجم الأمة، ودماء الشهداء أعادت إحياء الأمة من جديد من خلال الحضور الجماهيري الكبير، وصولا إلى الرد الذي حصل ليل أمس حتى إخراج الجيش الأميركي من منطقتنا”.

واضاف ضاهر ان “العدوان الذي حصل هو جريمة موصوفة تجب معاقبتها والرد هو أول العقاب الذي لن ينتهي إلا بإخراج الأميركيين من المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام