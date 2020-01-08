أردوغان: طبول الحرب تدق في المنطقة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن “طبول الحرب” تدق في المنطقة على خلفية التصعيد الحاد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن تركيا تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة للتهدئة.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مراسم تدشين مشروع “السيل التركي” في اسطنبول بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “التوتر بين جارتنا إيران وحليفتنا الولايات المتحدة بلغ مؤخرا حدا خطيرا لم نكن نتمناه”.

واعتبر أردوغان أنه لا يحق لأحد أن يزج بكامل المنطقة وعلى رأسها العراق في دائرة النار من أجل مصالحه الشخصية. هدفنا هو إعادة تغليب المنطق عبر وقف التوتر في المنطقة”.

وتابع: “لا نريد أن تتحول سوريا أو لبنان أو العراق أو منطقة الخليج إلى مسرح للأعمال القتالية… تركيا حساسة جدا تجاه الأحداث الراهنة”.

وأضاف: “نسعى عبر القنوات الدبلوماسية لخفض وتيرة التصعيد في وقت تدق فيه طبول الحرب. وسنستنفر جميع الإمكانات المتوفرة لدينا حتى لا تغرق منطقتنا في الدماء والدموع”.

المصدر: وكالات