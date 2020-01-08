موسكو: ضرب إيران الأهداف الأمريكية دليل على تصعيد حذرنا منه

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربة الصاروخية الإيرانية لأهداف أمريكية في العراق، دليل على تأجج التصعيد الذي حذرت منه روسيا مرارا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حديث لإذاعة “صدى موسكو” اليوم الأربعاء: “ما تحدثنا عنه سابقا يتأجج، لقد حذرنا من هذا التصعيد”.

ونفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، ردا على العملية الاجرامية التي نفذتها الولايات المتحدة يوم 3 كانون الثاني/يناير الجاري قرب مطار بغداد وأسفرت عن استشهاد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، بينما نفت الولايات المتحدة سقوط قتلى بين قواتها.

المصدر: وكالات