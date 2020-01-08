وزير الدفاع الايراني: المطلب الأكبر للشعب الايراني هو انهاء الوجود الأميركي بالمنطقة

أكد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي، تعليقاً على الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة “عين الاسد” الأمیرکیة، أن “الرد الايراني على اي عدوان اميركي جديد سيكون بمستواه”، لافتاً الى ان “المطلب الاكبر للشعب الايراني هو انهاء الوجود الاميركي بالمنطقة”. واشار العميد امير حاتمي، في حديث للصحفيين الاربعاء، إلى أن الشهيد الفريق قاسم سليماني “كان شخصية دولية وقياديا كبيرا في محور المقاومة، وقد ارتكب الامريكيون خطأً فادحاً بعملهم الارهابي في اغتيال هذا الرجل الذي كان يسعى لتحقيق الامن والسلام في المنطقة”.

وهنأ الشعب الايراني والقوات المسلحة بالانتصار الكبير المتمثل بالهجمات الصاروخية على القاعدة الاميركية، لتكون درساً لا يُنسى لأميركا”. واعتبر وزير الدفاع أن المطلب الأكبر للشعب الايراني هو “انهاء الوجود الامريكي في المنطقة والذي لم يجلب لشعوبها سوى الحروب والتعاسة والارهاب والاجرام”. ولفت الى مواقف المانيا وبريطانيا “المؤيدة للعمل الارهابي الأميركي” المتمثل باغتيال القائد سليماني، قائلاً إنهما “تابعتا بعد الحرب العالمية الثانية على الدوام سياسة التبعية للسياسة الاميركية”.

المصدر: فارس