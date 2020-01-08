الرئيس بري: اغتيال سليماني هو تصعيد خطير سيغير ملامح الصراع بالمنطقة

رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال “لقاء الاربعاء” النيابي أن “اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني وثلة من قيادة الحشد الشعبي يشكل تصعيدا خطيرا سيغير ملامح الصراع الذي سيطر على المنطقة وقطع كل الخطوط الحمر”.

وفي الوضع الحكومي، قال الرئيس بري إن “المطلوب حكومة لمّ شمل وطني جامعة تطمئن الناس وتبدد الهواجس وأن الوقت ليس وقت إلقاء مسؤوليات والتلهي بشكل الحكومة”.

واضاف الرئيس بري “المفروض بحكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحياتها”، وأعلن أنه “سيحدد جلسة قبل نهاية الشهر لمناقشة موازنة 2020”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام