ظريف: الاجراء الأساسي هو خروج اميركا من المنطقة

أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن دعمه “للهجوم القوي لقوات حرس الثورة على القاعدة الامريكية”، لافتاً إلى أن “الجمهورية الاسلامية اتخذت رد الفعل المناسب لكن الاجراء الأساس هو خروج امريكا من المنطقة”. وفي تصريح له بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء ، تقدم ظريف بالتبريكات لقوات حرس الثورة الإسلامية على ما قامت به من رد على الجريمة الأمريكية الارهابية التي اسفرت عن استشهاد الفريق سليماني ورفاقه.

وتابع ظريف “كما قلنا سابقا فإن رد الجمهورية الاسلامية سيكون واضحا ومناسبا”، مضيفا “بالرغم مع ان اي شيء لا يتناسب مع شهادة سليماني، الا ان هذه العملية قد نفذت باستهداف قاعدة عسكرية للمحتلين الذين لم يعد لوجودهم اية مشروعية بعد تصويت البرلمان العراقي”. وحول تأييد المانيا وبريطانيا لاغتيال الشهيد سليماني، قال ظريف انه ابلغ وزيري خارجية البلدين خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى امس أنه “من غير المقبول اتخاذ هذا الموقف تجاه شخص يدين له الغرب فيما يتمتع به من أمن واستقرار، ذلك الشخص الذي حارب داعش ولولاه لكان الغربيون يقاتلون داعش في شوارع مدنهم”.

واعتبر ظريف ان امريكا قد سجلت نهاية وجودها في المنطقة، مشيرا الى الغضب الذي عم المنطقة تجاه اميركا. وتابع ظريف “كان على ايران ان تقوم برد عسكري على الجريمة الامريكية وقد فعلت لكنها هذا لا يعني النهاية بل نهاية الأمر هو خروج امريكا من المنطقة”.

المصدر: ارنا