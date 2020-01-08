اليمن: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وتقصف مناطق حدودية بصعدة

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وقصف المناطق الحدودية بمحافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني بالحديدة أن “قوى العدوان قصفت بـ11 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية ممتلكات المواطنين في قرية الشجن بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، واستهدفت بأكثر من 10 قذائف مدفعية ودبابة على قرية الدحفش بالمدينة عينها”.

وأضاف المصدر أن “قوى العدوان أطلقت أكثر من 10 قذائف مدفعية ودبابة و27 صاروخ كاتيوشا على قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي المحاصرة”، وأشار إلى أن “قوى العدوان تقصف بـ 10 قذائف مدفعية على الأحياء السكنية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وأطلقت 10 قذائف هاون مع تمشيط بالعيارات الرشاشة على منطقة الجاح الأعلى”.

وذكر المصدر أن “جرافة تابعة لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية شمال الحاشدي بكيلو 16 وقصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه”.

ولفت المصدر الى انه “في محافظة صعدة قصف العدوان صاروخيا قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية”، وحذر أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية لن يظلوا مكتوفي الأيدي إزاء التصعيد الخطير لقوى العدوان في الحديدة ومختلف المناطق”، وحمل “الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص كامل المسؤولية عن انهيار اتفاق السويد”.

المصدر: موقع انصار الله