المشاهد الاولى للحظة اطلاق الصواريخ الايرانية باتجاه قاعدة عين الاسد الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 13:42

المشاهد الاولى للحظة اطلاق الصواريخ الايرانية باتجاه قاعدة عين الاسد الاميركية

منذ 51 mins 8 January، 2020
تقارير مصورة

المشاهد الاولى للحظة اطلاق الصواريخ الايرانية باتجاه قاعدة عين الاسد الاميركية.

المصدر: قناة المنار

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