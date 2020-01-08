نشاط المصانع الأمريكية في ديسمبر هو الأضعف منذ عشر سنوات

انكمش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات مع هبوط طلبات الشراء الجديدة إلى أدنى مستوى في حوالي 11 عاما وتراجع التوظيف في المصانع لخامس شهر على التوالي.

وقال معهد إدارة المعروض إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد تراجع إلى 47.2 الشهر الماضي من 48.1 في نوفمبر/ تشرين الثاني. وهذه هي أدنى قراءة منذ يونيو/ حزيران 2009 .

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 49.0 .

وتعرض قطاع الصناعات التحويلية لضغوط معظم النصف الثاني من 2019 بسبب جولات الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين والتي أبطأت تدفق البضائع بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسجلت مؤشرات فرعية رئيسية للنشاط أدنى مستوياتها في عدة سنوات الشهر الماضي. وهبط مؤشر التوظيف الى 45.1 في ديسمبر/كانون الأول من 46.6 في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا أدنى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2016 في حين انخفضت طلبات الشراء الجديدة إلى 46.8، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2009.

المصدر: سبوتنيك