استمرار الطقس العاصف حتى الجمعة والثلوج على 750 ليلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً غائماً جزئياً الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1000 متر وما فوق وتلامس ليلا الـ 800 متر.

– الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى تساقط امطار وثلوج على الجبال دون الـ 1000 متر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية (نحذر من تشكل السيول وانجرافات في التربة وسلوك الطرقات الجبلية) كما تنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق و دون ذلك في الداخل و مناطق جبل لبنان (حتى ارتفاع الـ 750 مترا) وتتدنى ليلا حتى ارتفاع الـ 800 متر.

– الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1000 متر وما فوق وتلامس ليلا الـ 800 متر.

– الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع انفراجات خلال النهار، تتساقط أمطار متفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال الليل.

– الحرارة المتوقعة على الساحل تتراوح من 7 الى 16 درجة، فوق الجبال من صفر الى 8 درجات، في الداخل من 2 الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 20 و40 كلم/س وتشتد احيانا لتصل لحدود 65 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة الأمطار الغزيرة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء 18 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية