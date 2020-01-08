وزير الخارجية التركي يزور العراق لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة

يتوجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس، إلى العراق لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة مع المسؤولين العراقيين. وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، أنه “في سياق جهودنا الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر المتصاعد في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة، يقوم وزير الخارجية تشاوش أوغلو بزيارة للعراق في 9 كانون الثاني/يناير 2020″​​​. وأوضحت أنه “من المخطط أن يبحث تشاوش أوغلو خلال زيارته إلى بغداد المستجدات في المنطقة والمواضيع الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”. وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني في اعتداء جوي أميركي على مطار بغداد قبل أيام.

المصدر: روسيا اليوم