وزير الدفاع الإيراني: الضربة التالية تتوقف على رد واشنطن على الضربة الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2020 - 12:12

وزير الدفاع الإيراني: الضربة التالية تتوقف على رد واشنطن على الضربة الأولى

منذ 56 mins 8 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة