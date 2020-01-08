نائب رئيس الوزراء الإسباني: مدريد تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 12:12

نائب رئيس الوزراء الإسباني: مدريد تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت

منذ 1 ساعة 8 January، 2020
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