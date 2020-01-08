الخارجية البريطانية تصف الرد الايراني على اغتيال سليماني بـ “الخطوة المتهورة والخطيرة” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 12:12

الخارجية البريطانية تصف الرد الايراني على اغتيال سليماني بـ “الخطوة المتهورة والخطيرة”

منذ 1 ساعة 8 January، 2020
علم بريطانيا
أخبار دولية - بريطانيا

ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران على قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق، رداً على العدوان الجوي الذي قامت به الأخيرة والذي أدّى إلى استشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني. ووصف  راب الخطوة بـ “المتهورة والخطيرة”، حسب زعمه. وقال راب، في بيان للخارجية البريطانية،  “نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة، والسعي بدلاً من ذلك إلى وقف التصعيد العاجل”. وزعم راب أنّ الحرب في الشرق الأوسط لن تفيد إلا “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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