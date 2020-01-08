فوائد الطحينة الحماية من أمراض القلب والسرطان

الطحينة تعد من الأطعمة الغذائية الهامة الغنية بالعديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، وذلك يرجع إلى احتوائها على المعادن والفيتامينات الهامة للجسم، فيتم صناعتها من السمسم الذي له العديد من القيم الغذائية التي تساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الأمراض، وعن فوائد الطحينة عليك قراءة الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع ” livestrong”.

فوائد الطحينة

تحتوي الطحينة علي البروتين وفيتامين ب وهـ والفسفور، والحديد والكالسيوم والكربوهيدرات، وهذا يجعلها من الأطعمة الهامة لجسم الإنسان، فهي يتم صناعتها من السمسم، الذي يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وعن فوائد الطحينة اقرأ الأسطر القادمة، ومنها:

-الطحينة تحتوي علي نسبة عالية من عنصر الحديد، وهذا يجعله من الأطعمة الهامة للأشخاص الذين يعانون من نقص نسبة الهيموجلوبين بالجسم، فالطحينة تحتوي علي نسبة عالية من الحديد تفوق ما تحتويه الكبدة، ولذا تناوله يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالأنيميا.

-أثبتت بعض الدراسات الطبية أن تناولك للطحينة تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من تعرضه للإرتفاع، ولذا تناوله هام للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكولسترول.

-تحتوي الطحينة علي العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، ولذا عليك الإكثار من تناوله للحماية والحد من التعرض لأي مشاكل صحية وأيضا يرجع إلي احتوائها علي مضادات الأكسدة.

-تناول الطحينة يعد من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تطهير الجسم من السموم المتراكمة داخله، فهي تعمل علي إزالة السموم من الكبد، والجسم أجمعه، وتقلل فرص التعرض والإصابة لتراكم مثل هذه السموم.

-من فوائد الطحينة أنها تعزز صحة القلب وتحميه من التعرض للإصابة بمشاكل به.

-نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة، فهذا يجعلها من الأطعمة التي تساهم في خفض ضغط الدم والحد من التعرض للارتفاع.

-الطحينة من الأطعمة التي تقلل من فرص التعرض والإصابة بهشاشة العظام، ومشاكل في المفاصل، ولذا عليك تناولها دائما.

-تحمي الطحينة الجسم من حدوث مشاكل في المعدة، فهي من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في حماية الجهاز الهضمي ويساهم في سهولة الهضم.

المصدر: اليوم السابع