الامام الخامنئي: المنطقة لا تقبل التواجد الاميركي وشعوبها وحكوماتها المنتجة لا تقبل به – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 10:40
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إيران ترد على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما باستهداف قاعدة عين الأسد الأميركية غرب العراق
الحرس الثوري: قوات الجو فضاء نفذت عملية ناجحة باسم الشهيد سليماني بإطلاق عشرات الصواريخ أرض-أرض على قاعدة عين الأسد
الحرس الثوري: نحذر الشيطان الأكبر من أنّ أي عمل شرير أو اعتداء أو تحرك آخر سيواجه برد أكثر إيلاماً وقساوة
الحرس الثوري: نرصد 100 هدف لأميركا وحلفائها بالمنطقة وسنضربها بحال أي عدوان ولا نعتبر الكيان الصهيوني معزولاً عن أميركا
التلفزيون الإيراني: معلومات أولية عن مقتل 80 جندياً أميركياً على الأقل إثر قصف قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق
الإمام السيد علي الخامنئي خلال لقائه حشداً من أهالي مدينة قم المقدسة: أبناء الشعب الإيراني وجهوا صفعة قوية للأميركيين
الإمام الخامنئي: الوجود الأميركي في المنطقة يجب أن ينتهي بعد أن حملوا الحرب والفتن والفساد والدمار إليها
الإمام الخامنئي: علينا معرفة العدو ومخططاته وكيفية الوقوف بوجهها ونعتمد على الشعب الإيراني في ذلك
الإمام الخامنئي: العدو هو أميركا والكيان الصهيوني والاستكبار العالمي ولا نعتبر بعض دول المنطقة عدوة إن لم تتعرض لإيران
الإمام الخامنئي: الشهيد سليماني كان شجاعاً ومقداماً ومخلصاً وصاحب منطق في السياسة والعسكر وثوريته كانت خطه الأحمر
الإمام الخامنئي: الشهيد سليماني استطاع مساعدة الفلسطينيين وساعد في إسقاط مخططات الأميركيين في العراق وسوريا ولبنان
الإمام الخامنئي: الأميركيون يريدون أن يخسر لبنان مقاومته لمصلحة كيان العدو لكن حزب الله يصبح أقوى وهو يد لبنان وعينه
الإمام الخامنئي: أقدم شكري لروح الشهيد سليماني فقد أعطى بشهادته روحاً للثورة الإسلامية وأثبت أنّها حية
الإمام الخامنئي: الشهيد أبو مهدي المهندس كان شجاعاً ونورانياً وقرار البرلمان العراقي حول القوات الأميركية كان صائباً
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني للأميركيين: قطعتم يدي قاسم سليماني لكننا سوف ننهي وجودكم في المنطقة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الخطوة العسكرية كانت صفعة واحدة والانتقام من أميركا هو إخراجها من المنطقة
ظريف: أميركا ستتلقى ضربات أكثر إيلاماً إذا لجأت إلى التصعيد وعليها أن تعود إلى رشدها وتتعامل مع العالم باحترام
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: هذه العمليات تمثل جزءاً بسيطاً من قدراتنا على الرد
اللواء محمد باقري: من الآن فصاعداً أي عدوان أميركي جديد سيواجه برد أقوى وساحق وعلى مساحة أكبر
إيران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة: نحذّر من أي مغامرات ضدنا ولا نسعى إلى الحرب
الشهيد القائد قاسم سليماني يوارى في الثرى في مسقط رأسه كرمان بعد استهداف القاعدة الأميركية
قيادة العمليات المشتركة العراقية: سقوط 22 صاروخاً في العراق 17 منها على قاعدة عين الأسد الجوية و5 على مدينة أربيل
البنتاغون: أكثر من 12 صاروخاً أطلقت على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية ونحن بصدد تقييم الأضرار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجتمع بوزيري الحرب والخارجية ورئيس الأركان في البيت الأبيض بعد الضربات الصاروخية الإيرانية
السناتور الجمهوري راند بول: علينا وقف وتيرة التصعيد قبل أن ننزلق إلى حرب أخرى لا نهاية لها
السناتور الديمقراطي كريس مورفي: الأمر يتطلب جرأة لإدارة ترامب للاعتراف بأنّ استراتيجيتها للتصعيد مع إيران فشلت
وسائل إعلام فلسطينية: 6 إصابات خلال مواجهات مع قوات العدو في مخيم عقبة جبر جنوب غرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور اليوم تركيا لبحث الملفين السوري والليبي وتدشين خط أنابيب غاز جديد
كييف تؤكد مقتل كل ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية التي تحطمت نتيجة عطل فني بعيد إقلاعها من العاصمة الإيرانية طهران
الامام الخامنئي: المنطقة لا تقبل التواجد الاميركي وشعوبها وحكوماتها المنتجة لا تقبل به
منذ 20 mins
8 January، 2020
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