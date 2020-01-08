ظريف: لم نبدأ بالتصعيد ويجب على اميركا أن تعود الى رشدها وتتعامل مع العالم باحترام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2020 - 10:40

ظريف: لم نبدأ بالتصعيد ويجب على اميركا أن تعود الى رشدها وتتعامل مع العالم باحترام

منذ 29 mins 8 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة