الحرس الثوري الايراني: نرصد 100 هدف لأميركا وحلفاؤها في المنطقة وسنضربها في حال أي عدوان أميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 09:10

الحرس الثوري الايراني: نرصد 100 هدف لأميركا وحلفاؤها في المنطقة وسنضربها في حال أي عدوان أميركي

منذ 11 mins 8 January، 2020
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