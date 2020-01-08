رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: هذه العمليات تمثل جزءاً بسيطاً من قدراتنا على الرد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 09:08
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إيران ترد على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما باستهداف قاعدة عين الأسد الأميركية غرب العراق
الحرس الثوري: قوات الجو فضاء نفذت عملية ناجحة تحمل اسم الشهيد سليماني بإطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد
الحرس الثوري: نحذر الشيطان الأكبر من أنّ أي عمل شرير أو اعتداء أو تحرك آخر سيواجه برد أكثر إيلاماً وقساوة
الحرس الثوري: نرصد 100 هدف لأميركا وحلفائها في المنطقة وسنضربها في حال أي عدوان ضدنا
مصادر إيرانية: الصواريخ التي استخدمت في الرد هي صواريخ أرض أرض من نوع "قيام" و"ذوالفقار" التي يصل مداها لـ800 كلم
مصادر إيرانية: الدفاعات الجوية الأميركية لم تستطع إسقاط أي من الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها
التلفزيون الإيراني: معلومات أولية عن مقتل 80 جندياً أميركياً على الأقل إثر قصف قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق
قيادة العمليات المشتركة العراقية: سقوط 22 صاروخاً في العراق 17 منها على قاعدة عين الأسد الجوية و5 على مدينة أربيل
البنتاغون: أكثر من 12 صاروخاً أطلقت على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية ونحن بصدد تقييم الأضرار
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: هذه العمليات تمثل جزءاً بسيطاً من قدراتنا على الرد
اللواء محمد باقري: من الآن فصاعداً أي عدوان أميركي جديد سيواجه برد أقوى وساحق وعلى مساحة أكبر
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: اتخذنا تدابير متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ولا نسعى للحرب
إيران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة: نحذّر من أي مغامرات ضدنا ولا نسعى إلى الحرب
الشهيد القائد قاسم سليماني يوارى في الثرى في مسقط رأسه كرمان بعد استهداف القاعدة الأميركية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجتمع بوزيري الحرب والخارجية ورئيس الأركان في البيت الأبيض بعد الضربات الصاروخية الإيرانية
السناتور الجمهوري راند بول: علينا وقف وتيرة التصعيد قبل أن ننزلق إلى حرب أخرى لا نهاية لها
السناتور الديمقراطي كريس مورفي: الأمر يتطلب جرأة لإدارة ترامب للاعتراف بأنّ استراتيجيتها للتصعيد مع إيران فشلت
رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: هذه العمليات تمثل جزءاً بسيطاً من قدراتنا على الرد
منذ 13 mins
8 January، 2020
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