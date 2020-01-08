النفط يصعد بعد هجوم إيراني على القوات الأمريكية بالعراق نحو 65 دولارا

ارتفع النفط بقوة، ليزيد الخام الأمريكي نحو ثلاثة دولارات، يوم الأربعاء بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها في العراق تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، مما يثير احتمال اندلاع صراع إقليمي قد يعطل إمدادات النفط.

وبحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة نحو ثلاثة دولارات بما يعادل حوالي خمسة بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل. ولم يشهد خام برنت تداولات بعد عقب تراجعه نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في بيان ”نعكف على التقييمات الأولية للأضرار الناجمة،“ مضيفا أن الهجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في أربيل.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن الحرس الثوري الإيراني استهدف القاعدة. كانت طهران تعهدت بالثأر لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية يوم الثالث من يناير كانون الثاني.

وبحسب تلفزيون الميادين، سُمع دوي صفارات الإنذار وشوهدت طائرات الهليكوبتر الأمريكية تحلق فوق قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار في العراق في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

المصدر: رويترز