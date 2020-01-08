مقتل أكثر من 80 إرهابياً في القصف الصاروخي الايراني للقاعدة الاميركية في العراق

أعلن مصدر مطلع في قوات الحرس الثوري في تصريح خاص “لوكالة أنباء فارس” عن حجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق جراء القصف الصاروخي الايراني.

وقال المصدر وفقا للتقارير الدقيقة الواصلة من مصادرنا في المنطقة فإن 80 إرهابياً اميركيا قتلوا ونحو 200 جريح سقطوا حتى الآن حيث تم إخلاء الجرحى مباشرة من هذه القاعدة بالمروحيات .

وأضاف : قاعدة عين الأسد تعتبر احدى القواعد الاستراتيجية لاميركا مدعومة بأسراب من الطائرات المسيرة.

واشار المصدر الى أن 15 صاروخا أصابت 20 هدفا حساسا في هذه القاعدة وتم تدمير عدد ملحوظ من المروحيات والطائرات المسيرة.

وتابع المصدر رغم حالة الإنذار التي كانت لدى القوات الاميركية الا ان المقاومات الارضية لم تستطع القيام بأي عمل مضاد.

وأكد المصدر اننا نرصد 104 اهداف اميركية حساسة في المنطقة وفي حالة صدور أي عدوان اميركي ضدنا فإننا سندمرها.

وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في ايران اعلنت في بيان لها فجر اليوم الاربعاء، دك قاعدة عين الاسد الاميركية في محافظة الانبار في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية. ووفقا للبيان فان عشرات الصواريخ “ارض -ارض” قد اصابت القاعدة الاميركية فجر اليوم الاربعاء.

واستشهد قائد قوات “القدس” التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس ومرافقيهما في هجوم جوي اميركي غادر (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير) بعد خروجهم من مطار بغداد، وذلك بأمر من الرئيس الأميركي ترامب.

المصدر: وكالة فارس