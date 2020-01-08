الأرجنتين تسحب اعترافها بغوايدو

أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها ليست هي التي اعترفت بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، مؤكدة سحب وثائق الاعتماد من ممثلته في بوينس آيرس.

وأبلغت الحكومة الأرجنتينية في رسالة موجهة إلى ممثلة غوايدو، إليسا تروتا غاموس، بانتهاء “مهمتها الخاصة” في الأرجنتين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأرجنتينية أن ممثلة غوايدو “كانت تقوم بمهمة خاصة في البلاد وفقا للصلاحيات التي منحتها لها الإدارة السابقة، لكنها لم تكن سفيرة فنزويلية رسمية. ونحن لم نعترف بغوايدو كرئيس، بل كزعيم للمعارضة فقط، وبناء على ذلك نعتبر أنه ليست هناك أي مهمة خاصة للتمثيل”.

وقالت تروتا في بيان لها، تعليقا على قرار الحكومة الأرجنتينية: “نحترم القرارات السيادية للأرجنتين. ونحن منفتحون على جميع أنواع الحديث والحوار التي قد تقام مع الحكومة الأرجنتينية بهدف المساهمة في استعادة الديمقراطية في فنزويلا”.

يذكر أن الأرجنتين اعترفت بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا في يناير 2019، في عهد الرئيس السابق ماوروسيو ماكري. وفي أبريل تم منح وثائق الاعتماد لممثلة غوايدو في البلاد.

وفي الخريف الماضي خسر ماكري الانتخابات الرئاسية لليساري ألبرتو فرنانديز، الذي تولى منصب الرئاسة رسميا في 10 ديسمبر الماضي، واتبع نهجا مغايرا تجاه الأزمة في فنزويلا.

المصدر: وكالة رويترز