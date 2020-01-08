وزير الحرب البريطاني: سننسحب من العراق إن طلبت بغداد منا ذلك

أعلن وزير الحرب البريطاني بين والاس، أن المملكة المتحدة ستسحب قواتها من العراق، في حال طلبت بغداد منها ذلك.

وقال والاس في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء: “نحاول إقناعهم بأن بقاءنا يصب في مصلحتهم… لكننا سنحترم سيادة العراق. وفي حال طلبوا منا المغادرة، فهذا من حقهم ونحن سنحترمه”.

ويأتي ذلك على خلفية تبني مجلس النواب العراقي قرارا لإخراج القوات الأمريكية من البلاد بعد اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الحاج أبو مهدي المهندس وآخرين في اعتداء أمريكي قرب مطار بغداد يوم 2 كانون الثاني/يناير.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن حلف الناتو سيسحب جزءا من عسكرييه من العراق، وسيقوم بإعادة نشر الجزء المتبقي منهم، وذلك انطلاقا من اعتبارات أمنية.

المصدر: وكالات