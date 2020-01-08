المدير العام لمطار الإمام الخميني يؤكد سقوط طائرة ركاب أوكرانية من نوع بوينغ بعد إقلاعها من المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 06:06

المدير العام لمطار الإمام الخميني يؤكد سقوط طائرة ركاب أوكرانية من نوع بوينغ بعد إقلاعها من المطار

منذ 31 mins 8 January، 2020
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