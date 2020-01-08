وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب لكننا سندافع عن أنفسنا في وجه أي عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 06:06

وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب لكننا سندافع عن أنفسنا في وجه أي عدوان

منذ 1 ساعة 8 January، 2020
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