وزير الخارجية الإيراني: إيران اتخذت واستكملت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 06:06

وزير الخارجية الإيراني: إيران اتخذت واستكملت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس

منذ 1 ساعة 8 January، 2020
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