مصادر إيرانية: الدفاعات الجوية الامريكية لم تستطع اسقاط اي من الصواريخ الايرانية التي تم إطلاقها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 04:30

مصادر إيرانية: الدفاعات الجوية الامريكية لم تستطع اسقاط اي من الصواريخ الايرانية التي تم إطلاقها

منذ 13 mins 8 January، 2020
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