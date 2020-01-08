رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي: الولايات المتحدة والعالم ليس بمقدورهم تحمل أعباء حرب أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 04:30

رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي: الولايات المتحدة والعالم ليس بمقدورهم تحمل أعباء حرب أخرى

منذ 1 ساعة 8 January، 2020
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