مراسل المنار: جثمان الشهيد القائد قاسم سليماني يوارى الثرى بعد استهداف الصواريخ الايرانية للقاعدة الامريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 04:30

مراسل المنار: جثمان الشهيد القائد قاسم سليماني يوارى الثرى بعد استهداف الصواريخ الايرانية للقاعدة الامريكية

منذ 46 mins 8 January، 2020
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