سعر برميل النفط يقفز بأكثر من 4.5% بعد الرد الصاروخي الايراني على القواعد الامريكية في العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 04:30

سعر برميل النفط يقفز بأكثر من 4.5% بعد الرد الصاروخي الايراني على القواعد الامريكية في العراق

منذ 1 ساعة 8 January، 2020
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