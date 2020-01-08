سعر برميل النفط يرتفع بعد الرد الإيراني ومؤشر نيكاي ينخفض – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 04:30

سعر برميل النفط يرتفع بعد الرد الإيراني ومؤشر نيكاي ينخفض

منذ 1 ساعة 8 January، 2020
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أخبار دولية - اليابان

خسر مؤشر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو أكثر من 2.4% صباح الأربعاء إثر الضربة الصاروخية البالستية التي شنتها إيران ضد القوات الأميركية في العراق انتقاما لاغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وبعيد نصف ساعة من بدء التداولات بلغت خسائر مؤشر نيكاي لأكبر 225 شركة مدرجة في البورصة اليابانية 2.44% أي 576.26 نقطة ليتراجع إلى 22 ألفا و999.46 نقطة، في حين كانت خسائر مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا أقل بقليل إذ بلغت 2.20% أي 37.90 نقطة ليصل إلى 1687.15 نقطة.

بالمقابل، قفز سعر برميل النفط يقفز إلى أكثر من 3.5% بعد الرد الصاروخي الإيراني.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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