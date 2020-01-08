وزارة الحرب الأميركية تعترف بتعرض مواقعها العسكرية في الأنبار واربيل للقصف

اعترفت وزارة الحرب الأميركية بتعرض مواقعها العسكرية في محافظة الأنبار غرب العراق وأربيل شماله، لقصف صاروخي، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مساعد وزير الحرب الامريكي للشؤون العامة جوناثان هوفمان.

وقال هوفمان أنه “في حوالي الساعة 5:30 مساءً (EST) في 7 كانون الثاني، أطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، ومن الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأمريكيين من قوات التحالف في عين الأسد واربيل”.

وأعلن المسؤول الأميركي أن وزارته تعمل على تقييم الأضرار الأولية للقصف، مشيراً إلى أنها كانت قد اتخذت جميع التدابير لحماية موظفيها، ولفت إلى أن القواعد العسكرية كانت في حالة تأهب قصوى.

المصدر: موقع المنار