شاهد لحظة سقوط الصواريخ الباليستية الإيرانية على قاعدة عين الاسد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 02:56

شاهد لحظة سقوط الصواريخ الباليستية الإيرانية على قاعدة عين الاسد

منذ 24 mins 8 January، 2020
العراق - عربي وإقليمي

شاهد لحظة سقوط الصواريخ الباليستية الإيرانية على قاعدة عين الاسد

المصدر: موقع المنار

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