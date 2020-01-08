وكالة تسنيم: الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية نحو القوات الامريكية في العراق قد بدأت الان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 02:56

وكالة تسنيم: الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية نحو القوات الامريكية في العراق قد بدأت الان

منذ 46 mins 8 January، 2020
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