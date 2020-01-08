حرس الثورة الاسلامية يحذر أمريكا من أن اي رد سيواجه برد أكبر وأشمل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2020 - 02:54

حرس الثورة الاسلامية يحذر أمريكا من أن اي رد سيواجه برد أكبر وأشمل

منذ 1 ساعة 8 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة