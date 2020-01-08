حرس الثورة الاسلامية يطلق العشرات من صواريخ أرض – أرض على قاعدة عين الأسد الامريكية في الأنبار غرب العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 02:54

حرس الثورة الاسلامية يطلق العشرات من صواريخ أرض – أرض على قاعدة عين الأسد الامريكية في الأنبار غرب العراق

منذ 2 ساعة 8 January، 2020
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