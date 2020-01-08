حرس الثورة الاسلامية يطلق العشرات من صواريخ أرض – أرض على قاعدة عين الأسد الامريكية في الأنبار غرب العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2020 - 02:54
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تشييع قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب شرق الجمهورية الإسلامية الإيرانية
حشود ضخمة تشارك في استقبال وتشييع جثمان الشهيد الكبير للحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في البصرة والنجف الأشرف
الرئيس الشيخ روحاني في اتصال مع ماكرون استمر ساعة: المصالح الأميركية في الشرق الأوسط باتت في خطر
وزير الخارجية الإيراني: الإدارة الأميركية ستلقى الرد الحاسم والقطعي لوقاحتها في زمن وموقع يحمّلانها أقصى مدى من الألم
مسؤولون أميركيون لسي أن أن: الولايات المتحدة تضع قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسباً لرد إيراني
قناة سي أن أن الأميركية: معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران حركت صواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلال الأيام الماضية
قناة سي أن أن: واشنطن تتحسب لهجمات إيرانية محتملة على مواقع أميركية في السعودية والأردن والعراق والكويت والإمارات
ترامب: انسحاب الولايات المتحدة الآن سيكون "أسوأ ما يمكن أن يحدث للعراق" وفي توقيت معين سنخرج لكنه لم يحن بعد
وزير الحرب الأميركي: واشنطن تريد خفض التصعيد مع إيران ولا تريد الحرب لكنها مستعدة لذلك
وزير الخارجية الأميركي: قرار اغتيال سليماني كان صائباً ومناسباً لاستراتيجيتنا "في التصدي لأنشطة إيران"
مايك بومبيو: الرئيس ترامب كان واضحاً حول منع أي أخطار إيرانية وسيكون ردنا حاسماً وجدياً على أي رد إيراني
رئيس الوزراء العراقي: القوات الأجنبية في العراق أخذت بعداً آخر غير القضاء على تنظيم داعش الإرهاب
عادل عبد المهدي: لم يعد هناك من مخرج لتهدئة الأوضاع سوى خروج القوات الأجنبية من العراق
عبد المهدي: تسلمنا رسالة من القيادة الأميركية تتكلم عن الانسحاب من العراق قبل أن يقال إنها كانت خطأً
تجمع جماهيري حاشد في ساحة سعد الله الجابري في حلب تنديداً بجريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه
الرئيس فلاديمير بوتين للرئيس الأسد: قطعنا شوطاً كبيراً في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار دمشق أجرى لقاء مع الرئيس بشار الأسد وتجول في شوارع العاصمة السورية
الرئيس الأسد أعرب عن تقديره وتقدير الشعب السوري لما يقدمه العسكريون الروس من تضحيات إلى جانب الجيش السوري
الرئيس الروسي بدأ زيارة إلى تركيا يلتقي خلالها نظيره التركي لبحث ملفات من ضمنها سوريا والأزمة الليبية
مراسل المنار: الرئيس المكلف حسان دياب زار قصر بعبدا والتقى الرئيس عون للمرة الثالثة منذ تكليفه تشكيل الحكومة
مصادر مطلعة على عملية التأليف: الأمور تسير في الملف الحكومي باتجاه جيد وحل عقدة الخارجية يسير بشكل جيد
رئيس لجنة المال والموازنة وقع كتاب إحالة مشروع موازنة العام 2020 إلى رئيس مجلس النواب بعد إدخال تعديلات عليها
رئيس وزراء ماليزيا: اغتيال الفريق سليماني غير أخلاقي وعلى الدول الإسلامية أن تتحد لحماية نفسها من التهديدات الخارجية
أ.ف.ب: مسؤول في الحلف الأطلسي يعلن سحباً مؤقتاً لقسم من قواته في العراق بعد تعليق عمليات تدريب القوات العراقية
مسؤول في الجيش الكندي: سيتم مؤقتاً نقل قسم من الجنود الكنديين المنتشرين في العراق إلى الكويت بسبب التوتر في المنطقة
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينددون بـ "التدخل الخارجي" في ليبيا بما في ذلك إعلان تركيا عزمها إرسال قوات إليها
حرس الثورة الاسلامية يطلق العشرات من صواريخ أرض – أرض على قاعدة عين الأسد الامريكية في الأنبار غرب العراق
منذ 2 ساعة
8 January، 2020
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