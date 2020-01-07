ترامب: انسحاب الولايات المتحدة الآن سيكون “أسوأ ما قد يحدث” للعراق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 22:04

ترامب: انسحاب الولايات المتحدة الآن سيكون “أسوأ ما قد يحدث” للعراق

منذ 17 mins 7 January، 2020
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