عبد المهدي: استلمنا رسالة من اميركا تتحدث عن الانسحاب وبعد ساعات قيل أنها خطأ

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي أن “الحكومة العراقية استلمت أمس الاثنين رسالة من القيادة الأميركية تشير بوضوح لانسحاب القوات، ثم قيل بعد ساعات أن هذه الرسالة خطأ”.

وقال عبد المهدي خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء “استلمنا امس رسالة من القيادة الأميركية تتكلم عن الانسحاب وبعد ساعات قيل أنها خطأ”، وأضاف “الجانب الأميركي بعث بنسخة عربية مترجمة للرسالة لا تتطابق مع النسخة الإنجليزية ثم قام بإرسال أخرى متطابقة”، مؤكدا “الرسالة الأميركية التي استلمناها امس تشير بوضوح للانسحاب”.

وشدد عبد المهدي على انه “لم يعد هناك من مخرج لتهدئة الاوضاع سوى خروج القوات الاجنبية من العراق”.

المصدر: سبوتنيك