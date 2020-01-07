حزب الله في النبطية تقبل التبريكات باستشهاد سليماني والمهندس

نظم حزب الله الثلاثاء في النادي الحسيني بالنبطية جنوب لبنان، مراسم تقبل التعازي والتبريك باستشهاد الشهيد القائد الحاج القدس قاسم سليماني ونائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” الشهيد أبو مهدي المهندس.

وتقدم الحضور رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد والنائب علي فياض، مسؤول منطقة الجنوب الثانية في الحزب علي ضعون، عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق، إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق ورئيس بلديتها الدكتور أحمد كحيل، ممثل جمعية “الهلال الأحمر الإيراني” في لبنان الدكتور جواد فلاح وقيادات، إضافة إلى فاعليات سياسية وحزبية وأمنية وعسكرية واجتماعية وإعلامية وكشفية وتربوية وثقافية وصحية، وقيادات وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية من مخيمات الجنوب وعلماء دين من مختلف الطوائف في الجنوب، ورؤساء بلديات ومخاتير.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام