حشود هائلة تشيع الشهيد سليماني في كرمان وسط صيحات الثأر

دفن جثمان قائدَ قوةِ القدس في الحرس الثوري الفريق الشهيد قاسم سليماني في مسقطِ رأسهِ في مدينةِ كرمان جنوبَ شرقيِ ايران، وذلك بعد تأجيل الدفن لساعات بسبب ازدحام الجماهير حيث اُفيد عن سقوط ضحايا نتيجة حصول تدافع.

واحتشد ملايين المواطنين منذُ ساعاتِ الصباح الاولى في الساحاتِ والشوارعِ بكرمان للمشاركة في مراسمِ التشييع التي رُدِدَت خلالَها هُتافاتُ الموت لأميركا والموت لإسرائيل، والمطالبةُ بالانتقامِ من القتلة.

والى جانبِ الحشودِ الغفيرة من المواطنينَ شاركت شخصياتٌ رسميةٌ وعسكريةٌ ودينيةٌ في مراسمِ التشييع قبلَ مواراةِ الشهيدِ القائد في الثرى.

وعندَ بَدءِ مراسمِ التشييعِ تلا ممثلُ الامامِ السيد علي الخامنئي في محافظةِ كرمان نصَ بيانِ سماحتِهِ الذي أصدرَهُ عَقِبَ استشهادِ الفريقِ سليماني.

المصدر: قناة المنار