“الاتحاد الأوروبي”: لإيقاف التصعيد والعنف بشكل فوري في ليبيا

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى موقف التصعيد والعنف بشكل فوري في ليبيا. وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي سيكثف جهوده من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلمي في ليبيا”.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي الثلاثاء بعد اجتماع مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا بشكل عاجل لمناقشة التطورات في ليبيا إن “خلال الاجتماع أعربنا عن قلقنا من الوضع في ليبيا، وندعو إلى إيقاف التصعيد والعنف بشكل فوري”.

وأضاف بوريل “نحن سنكثف من جهودنا للتوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة في ليبيا، فلا يوجد حل عسكري”، مؤكدا أن “أي تصعيد وأي تدخل خارجي سيزيد من تعقيد الوضع ومن معاناة الليبيين”.

المصدر: سبوتنيك