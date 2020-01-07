اليمن: مسيرة حاشدة في حجة تنديدا بجريمة اغتيال سليماني والمهندس

نظمت مسيرة شعبية في مدينة حجة اليمنية الثلاثاء تنديدا بالجريمة الاميركية باغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

ورفعت الحشود الأعلام والشعارات واللافتات المنددة بالجريمة التي ارتكبتها أمريكا باستهداف قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المناهضة للسياسية الأمريكية وغطرستها والرافضة للوجود والتدخل الأمريكي في المنطقة، واكدوا على أهمية الرد القوي على هذه الجريمة ومواجهة قوى الاستكبار.

المصدر: موقع انصار الله