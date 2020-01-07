مراسل المنار: وصول الرئيس المكلف حسان دياب الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 18:40
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حشود ضخمة تشارك في استقبال وتشييع جثمان الشهيد الكبير للحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في البصرة والنجف الأشرف
وزير الخارجية الإيراني: الإدارة الأميركية ستلقى الرد الحاسم والقطعي لوقاحتها في زمن وموقع يحمّلانها أقصى مدى من الألم
مسؤولون أميركيون لسي أن أن: الولايات المتحدة تضع قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسباً لرد إيراني
قناة سي أن أن الأميركية: معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران حركت صواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلال الأيام الماضية
قناة سي أن أن: واشنطن تتحسب لهجمات إيرانية محتملة على مواقع أميركية في السعودية والأردن والعراق والكويت والإمارات
وزير الخارجية الأميركي: قرار اغتيال سليماني كان صائباً ومناسباً لاستراتيجيتنا "في التصدي لأنشطة إيران"
مايك بومبيو: الرئيس ترامب كان واضحاً حول منع أي أخطار إيرانية وسيكون ردنا حاسماً وجدياً على أي رد إيراني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار دمشق أجرى لقاء مع الرئيس بشار الأسد وتجول في شوارع العاصمة السورية
الرئيس فلاديمير بوتين للرئيس الأسد: قطعنا شوطاً كبيراً في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها
الرئيس الأسد أعرب عن تقديره وتقدير الشعب السوري لما يقدمه العسكريون الروس من تضحيات إلى جانب الجيش السوري
مراسل المنار: الرئيس المكلف حسان دياب زار قصر بعبدا والتقى الرئيس عون للمرة الثالثة منذ تكليفه تشكيل الحكومة
رئيس وزراء ماليزيا: اغتيال الفريق سليماني غير أخلاقي وعلى الدول الإسلامية أن تتحد لحماية نفسها من التهديدات الخارجية
أ.ف.ب: مسؤول في الحلف الأطلسي يعلن سحباً مؤقتاً لقسم من قواته في العراق بعد تعليق عمليات تدريب القوات العراقية
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينددون بـ "التدخل الخارجي" في ليبيا بما في ذلك إعلان تركيا عزمها إرسال قوات إليها
مراسل المنار: وصول الرئيس المكلف حسان دياب الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
منذ 1 ساعة
7 January، 2020
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