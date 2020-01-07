الرئيس بوتين يلتقي الرئيس الاسد: رأيت مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة مفاجئة، والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت الرئاسة السورية في بيان لها إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل دمشق في زيارة التقى خلالها الرئيس الأسد في مقر تجميع القوات الروسية في دمشق”.

من جهته، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن “الرئيس بوتين والرئيس الأسد ناقشا استعادة كيان الدولة وسلامة الأراضي في سوريا خلال اجتماعهما في دمشق”.

وقال بيسكوف إن “بوتين أشار خلال حديثه مع الأسد الى أنه الآن يمكن القول بكامل الثقة أنه تم اجتياز مسافة كبيرة في طريق استعادة كيان الدولة السورية وحدة الأراضي للبلد”، واضاف أن “بوتين كان قد أشار إلى أنه رأى مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق”.

ولفت بيسكوف إلى أن “الأسد شكر بوتين على الزيارة”، وتابع “الرئيس السوري أعرب عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا”.

المصدر: سبوتنيك