قائد القوات المسلحة العراقية: أي بقاء لقوات “التحالف” في أرضنا يعتبر غير شرعي

أكد المتحدث العسكري باسم قائد القوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف أن “أي بقاء لقوات التحالف بعد طلب العراق إنهاء المساعدة يعتبر وجودا غير شرعيا على الأراضي العراقية”، ولفت الى أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي بحث مع السفير الأميركي في بغداد آلية دفع القوات القتالية خارج العراق”.

وقال خلف الثلاثاء إن “أي بقاء لقوات التحالف الدولي بعد رسالة العراق للأمم المتحدة بإنهاء طلب المساعدة من التحالف يعتبر غير شرعي”، وأضاف “ما تم مناقشته بين رئيس الوزراء والسفير الأميركي هي آلية لدفع القوات القتالية خارج الأراضي العراقية وهذه الآلية يتفق عليها الطرفان وليست محكومة بوقت”، وأشار إلى أن “هذه الآلية يتم حسابها بين الطرفين وهم من يحددون التوقيتات ونوع القوات والقوات التي ستبقى غير قتالية”.

المصدر: سبوتنيك